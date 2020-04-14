كيف نساعد كبار السن وغيرهم من الأشخاص الضعفاء خلال فترة كورونا





ولكن هل هناك خطوات يمكن أن يتخذها عامة السكان لمساعدة المسنين والفئات الضعيفة الأخرى داخل مجتمعهم؟





تقول كارولين أبراهامز ، المديرة الخيرية في Age UK ، لصحيفة الإندبندنت: "هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن أن نتخذها جميعًا والتي ستحدث فرقًا كبيرًا في بعض الأسابيع والأشهر الصعبة المقبلة". تأكد من أن جيرانك المسنين والضعفاء لديهم كل ما يحتاجونه









أولًا وقبل كل شيء ، يوصي أبراهامز بالتأكد من أن من حولك الجيران أو أفراد العائلة المسنين لديهم كل ما يحتاجونه أثناء عدم قدرتهم على مغادرة المنزل. وتقول: "قد يكون الحصول على بعض التسوق أو الوصفات الطبية أو تشغيل المهمات بمثابة مساعدة كبيرة". سيضمن ذلك أيضًا أنهم أقل عرضة للمخاطرة ويغادروا المنزل بأنفسهم.





يضيف المتحدث باسم الحملة من أجل إنهاء الوحدة: "يمكنك استخدام تطبيق مثل Nextdoor لمعرفة ما إذا كان جيرانك بحاجة إلى المساعدة. إذا كنت قلقًا بشأن نقل الفيروس ، يمكنك ترك الحقائب على عتبة الباب ".





أو يمكنك أن تأخذ نصيحة من بيكي واس في فالماوث ، كورنوال ، التي أنشأت بطاقة بريدية لتلتصق بأبواب جيرانها تسأل عما إذا كانوا بحاجة إلى أي مساعدة في التسوق ، أو إجراء مكالمة هاتفية أو استلام التوصيلات في مكان آخر.









تشجيع طرق الاتصال الرقمية:

على الرغم من أن القواعد الحكومية قد تعني تفاعلًا وجهًا لوجه مع الأشخاص ، إلا أن هذا لا يعني أننا لا نفصل اجتماعيًا.





يقول أبراهامز أن هذا مهم بشكل خاص لكبار السن الذين قد يكونون أقل ذكاءً بالتكنولوجيا. وتقول: "لقد حان الوقت أيضًا للتفكير بشكل خلاق في طرق تواصل الناس مع بعضهم البعض والحفاظ على معنوياتهم". "الآن أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى البقاء على اتصال عبر الهاتف أو عبر الإنترنت أو بالبريد."





بخلاف طرق الاتصال المعتادة ، يوصي Abrahams بتجربة أشياء مثل الاتصال الهاتفي لنادي الكتب. وتقول: "قد يتبين أن بعض هذه الخيارات تتحول إلى طريقة جيدة للتغلب على الشعور بالوحدة في المدى البعيد أيضًا". "ما هو مهم هو إيجاد طرق لإبقاء الناس على اطلاع وعلى اتصال بطريقة منخفضة المخاطر."





توصي الحملة لإنهاء الوحدة أيضًا باستخدام مجموعات Whatsapp لمشاركة تحديثات منتظمة ، أو إجراء مكالمات فيديو على Zoom بالإضافة إلى النشر على Facebook و Twitter ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى إذا كنت تعرف أن كبار السن القريبين أو الأقارب يستخدمونها. وأضافوا "اعرض المساعدة لتثبيت التطبيقات واستخدامها إذا لزم الأمر".





شجع النشاط والحركة:

يقول أبراهامز أن خطر البقاء في الداخل على كبار السن لا يتعلق فقط بصحتهم العقلية ، ولكن أيضًا انخفاض في الحركة والنشاط ، مما قد يضر بسلامتهم البدنية أيضًا. وتقول: "إن القيام بما في وسعنا لتشجيع كبار السن على البقاء نشطين جسديًا في المنزل أمر ضروري.





"قد يعني هذا التأكد من أن الناس لديهم ما يحتاجون إليه لمواصلة هواياتهم واهتماماتهم ، على سبيل المثال العناصر التي يمكن أن تساعد في الهوايات ، مثل الصوف إذا كانوا أهل القبعات."





ينصح ستيفن باكلي ، رئيس قسم المعلومات في Mind ، بإخبار الناس بالتفاعل مع الطبيعة حيثما أمكن - وهذا قد يؤدي إلى الاستمرار في الاعتناء بأي نباتات منزلية وصناديق نافذة أو فتح نافذة لمشاهدة الطيور.





تطوع بوقتك إن أمكن:

مع استمرار تفشي المرض ، قد يبحث أولئك الذين ليسوا مطالبين بالعزل الذاتي تمامًا (تحت 70 عامًا ، والذين ليس لديهم ظروف صحية كامنة ، وأولئك الذين ليس لديهم أعراض فيروس كورونا ) عن طرق للمساعدة البدنية.





إحدى المجموعات التي تبحث عن هؤلاء المتطوعين هي قوة الرعاية الوطنية. تم إعدادها في الأصل كطريقة لمطابقة العاملين المؤهلين في الرعاية الصحية لرعاية المنازل الذين يحتاجون إلى موظفين ، تبحث المنصة الآن عن أي شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة يريد التبرع بوقته لمساعدة الآخرين.