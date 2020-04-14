إنجاز جديد لأطباء مصر.. نجاح فريق طبي في عملية حرجة لطفل عمره 11 شهرا

أعلن اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام فريق طبى بمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي)، بإجراء جراحة دقيقة وحرجة لطفل، لا يتعدى السنة من عمره، حيث بلغ عمره 11 شهرا فقط، يعاني من استسقاء بالمخ متعدد التحوصل.





وأضاف أن الفريق الطبى تمكن من إجراء هذه العملية الدقيقة والتي استغرقت حوالي 4 ساعات، وهي تعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة، حيث تمت الجراحة باستخدام المنظار المخي الجراحي لتحويل مسار السائل النخاعي وتشغيل الصمام المخي البريتوني.





وأشار إلى أنه اطمأن على أن الطفل تحت الملاحظة، كما تقدم بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي



بقيادة الدكتور عبد الحفيظ شهاب الدين استشارى مخ وأعصاب، الدكتور هشام طاهر استشاري مخ وأعصاب، والدكتور محمد فاروق استشاري مخ وأعصاب، والدكتور أشرف البدراوي استشاري التخدير، والدكتور إسلام مهنا أخصائي تخدير والفريق المعاون من هيئة التمريض، واعدا إياهم بتقديم جميع وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية، وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.



