بعد إطلاق صواريخ.. طائرة تجسس أمريكية تحلق فوق كوريا الشمالية

حلقت طائرة مراقبة أمريكية اليوم الثلاثاء فوق كوريا الجنوبية في مهمة لمراقبة كوريا الشمالية بعد وقت قصير من إطلاقها ما يبدو أنها صواريخ كروز قصيرة المدى على الساحل الشرقي.





وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن موقع "إير كرافت" متعقب حركة الطيران رصد طائرة "EP-3E" التابعة للبحرية الأمريكية تحلق فوق كوريا الجنوبية صباح اليوم.





ويأتي هذا بعدما قام الشمال في وقت سابق من اليوم بإطلاق صواريخ كروز قصيرة المدى المضادة للسفن من قرية مونتشون الواقعة على الساحل الشرقي صباح اليوم وفقا لهيئة الأركان المشتركة.





ويسعى الشمال لتعزيز قدراته الدفاعية وقد أجرى سلسلة من إطلاق مقذوفات يعتقد أنها صواريخ بالستية قصيرة المدى، في الوقت الذي توقفت فيه المحادثات النووية.