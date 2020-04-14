الحكومة تواجه التعديات على أراضي الدولة بـ القضاء العسكري.. مواجهة حازمة لمن يستغل حظر التجول فى البناء المخالف.. ونواب: العقوبات مضاعفة وتصل للسجن 7 سنوات

الحكومة: لن نسمح بأي طوبة على أراضي الدولة

7 سنوات سجنا وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة التعدى على أراضى الدولة

برلماني: عقوبات مضاعفة للمعتدين على أملاك الدولة









كثفت الحكومة جهودها لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بعد استغلال البعض للظروف التي تمر بها البلاد حاليا، بسبب أزمة فيروس كورونا.





وعلق هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، على حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة في وقت حظر التجول قائلًا: "أي طوبة هتتحط هتتشال وهنعمل قضية تنظر في القضاء العسكري، ما كان يحدث في السنوات السابقة لن يعود مجددًا".





وفي هذا الصدد، نستعرض عقوبات التعدي على أراضي الدولة، والواردة بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، والذى يتصدى لعقوبة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.





ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:





كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.





ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.





فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.





وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.





من جانبه، أشاد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرارات الحكومة لمواجهة التعديات على أراضي وأملاك الدولة.





وأكد النائب بدوي النويشي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن استغلال البعض للظروف والأزمات التي تمر بها الدولة، يجب أن يواجه بكل حزم، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتوجيه تسهيلات للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء، للتخلص من الحالات السابقة، ومن غير المعقول أن يكون مخالفات جديدة.



