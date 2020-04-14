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اقتصاد

جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لضبط مخالفات غسيل السيارات بالشوارع الرئيسية بالمدينة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملة موسعة لضبط مخالفات غسيل السيارات بالشوارع الرئيسية باستخدام خراطيم المياه بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بجهاز المدينة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مرفق مياه الشرب والمرافق العامة بالمدينة.

وقال المهندس أمين غنيم إن الحملة شملت منطقة حى النرجس عمارات بالتجمع الخامس، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، كما تم رصد  السيارات والفيلات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها، كما تم إرسال أرقام لوحات السيارات لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد المهندس أمين غنيم، جميع سكان مدينة القاهرة الجديدة، الالتزام بعدم غسيل السيارات بالشوارع العامة، وإهدار المياه، والتسبب فى إتلاف مرافق الدولة.

جدير بالذكر أنه تم شن الحملة برئاسة رئيس الجهاز، وبحضور رئيس الشبكات ومدير أمن التجمع الخامس، ورئيس حى النرجس.
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