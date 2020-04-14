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بين الناس

خايفين من الفيروس.. أهالي السلام يشكون من انتشار القمامة بالشوارع.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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منار نور - أشرف العمدة
اشتكي أهالي السلام من انتشار القمامة بكثافة في الحي الثاني وسط ذعر أهالي المنطقة بسبب الأوضاع التي يمر بها العالم الان بسبب فيرس كورونا . 


وأرسل المواطن هشام الوزير شكواه عبر خدمه شكاواي الذي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري يستغيث من انتشار القمامة.
 

وقال المواطن هشام الوزير القاطن في منطقة المحموديه ٩٢٠ النهضه حى السلام ثان انه يخشي علي أسرته من انتقال الميكروب والجراثيم اليه بسبب انتشار القمامه في المنطقة . 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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