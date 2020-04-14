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مرأة

بعد إثبات أنها تنقل فيروس كورونا.. حيل سريعة لمنع طفلك عن اللهاية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:12 م
اضرار اللهاية في
اضرار اللهاية في انتقال فيروس كورونا للأطفال
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آية التيجي

في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي، فقد تبحث الأمهات عن طرق لحماية أطفالهن من الإصابة بالفيروس، وذلك بعد أن تم اكتشاف أنه لا يقتصر على كبار السن، بل إنه يشكل خطرا كبيرا على الأطفال الأقل من عام بشكل كبير أيضا.

ومن أخطر الأدوات التي يمكن أن تنقل العدوى لطفلك هي التيتينة أو اللهاية، حيث إن واحدة من أضرار اللهاية هي نقل العدوى، لذلك يجب المحاولة بإبعاد الطفل عن اللهاية وفطامه منها، وذلك لأنه من المرهق على جميع الأمهات المحافظة عليها نظيفة ومعقمة طوال اليوم.

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وإذا كنتِ تبحثين عن حلول بسيطة لمنع طفلك من التعلق باللهاية وفطامه منها، فسوف نقوم بذكرها لكِ في السطور التالية، وفقا لما نشر في موقع "هيلث لاين" الطبي، وتشمل:

1- منع الطفل من استخدامها طوال النهار وتقديمها معقمة فقط عند النوم.

2- تحمل طفلك لمدة يومين إلى ثلاثة وهي الفترة الأصعب في الفطام من اللهاية حتى ينسى طفلك استخدامها ويعتاد على عدم وجودها.

3- قدمي لطفلك طرق مساعدة أخرى للتهدئة غير اللهاية كأغنية، أو بعمل مساج لجسم الطفل، أو حمل الطفل خلال الجلوس، أو احتضانه باستمرار، لكي يشعر بالاسترخاء.

4-  قدمي لطفلك الألعاب والأنشطة التي تساعده على استخدام مهارات سنه لشغل وقته وإبعاده عن اللهاية.

5 - قدمي له المكافأة عند الصبر في التخلي عن اللهاية.

6- ولفطام الطفل من اللهاية ليلا، فمن المتوقع حدوثه بعد أسبوعين من بداية القرار، حيث يمكن أن تجعليه ينساها بقراءة قصة مع طفلك قبل النوم، مع محاولة طمأنينته بأنك ستظلين بجانبه حتى ينام.

7- تحميم الطفل قبل النوم بماء دافئ قد يساعده على الاسترخاء والنوم بشكل سريع.

8- اضبطي مواعيد نوم طفلك حتى في فترة الإجازة، ليكون روتينا ثابتا لما قبل النوم.

9- تحدثي مع طفلك من سن عامين عن أنه بلغ سنا أكبر، ويجب أن يتخلى عن اللهاية لاستكشاف أشياء أخرى.

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