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أخبار العالم

لوضع عامل إصبعه في فمه.. إغلاق مخبز بالإمارات

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:28 ص
إغلاق مخبز في الإمارات
إغلاق مخبز في الإمارات
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محمود نوفل
أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أمس، الاثنين، مخبزًا، وذلك لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وقيام أحد العاملين في المخبز بممارسات غير صحية خلال عملية إدخال الخبز إلى الأكياس، حيث وضع إصبعه في فمه، إذ ظهر هذا الأمر خلال مقطع فيديو أرسله مواطن للجهات المعنية بالإمارة.

وأكدت الدائرة حرصها واهتمامها على مواصلة الجهود للحفاظ على الصحة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة بالإمارة.

وردًا على الفيديو الذي أرسله المواطن للدائرة حول الممارسات الخاطئة في المنشأة ذات العلاقة، والذي أظهر أحد العاملين بالمخبز يضع إصبعه على لسانه، ثم يمسك الأكياس، ويضع الخبز داخلها، أوضحت الدائرة أنه تم إغلاق المنشأة، واتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة بحق العامل.

وأكدت الدائرة متابعتها المستمرة، على مدار الساعة، للملاحظات الواردة كافة، وستستمر الحملة التفتيشية بجهود الفرق التفتيشية في إحكام الرقابة على المنشآت غير الملتزمة، ومخالفتها في حال عدم التزامها بالاشتراطات والإجراءات المتبعة.

وأشارت بلدية الشارقة ردًا على تغريدة وصلتها من أحد رواد التواصل الاجتماعي، إلى أنها تتخذ الإجراءات الصحية والإدارية كافة بحق أحد المخابز، والتواصل الفوري مع دائرة التنمية الاقتصادية لاتخاذ إجراءاتها اللازمة.

وأكدت أن صحة وسلامة المستهلك على رأس أولوياتها، وتنظم زيارات تفتيشية مكثفة يوميًا، للتأكد من التزام المنشآت الغذائية ومافذ بيع الأغذية بالمعايير الصحية والاشتراطات اللازمة، وخصوصًا التي ألزمتها بها البلدية أخيرًا.

كما تحرص البلدية على متابعة جميع الملاحظات التي ترد لها من خلال مركز الاتصال على الرقم 993 أو من قنوات التواصل الأخرى واتخاذ اللازم حيالها والتعامل معها فورًا.
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