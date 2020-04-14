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منوعات

شاهد.. لحظة تعقيم حديقة الحيوان للوقاية من فيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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سيد احمد / عدسة : عمرو سيد
واصلت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم، الثلاثاء، تطهير وتعقيم حديقة الحيوان بالجيزة من أجل محاربة فيروس كورونا.

وقد أغلقت حديقة الحيوان أبوابها أمام الزوار منذ عدت أسابيع تنفيذًا للقرارات الحكومية الصادرة بشأن إغلاق أماكن التجمعات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الاثنين، خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم.
شاهد.. لحظة تعقيم حديقة الحيوان للوقاية من فيروس كورونا
شاهد.. لحظة تعقيم حديقة الحيوان للوقاية من فيروس كورونا
شاهد.. لحظة تعقيم حديقة الحيوان للوقاية من فيروس كورونا
شاهد.. لحظة تعقيم حديقة الحيوان للوقاية من فيروس كورونا
شاهد.. لحظة تعقيم حديقة الحيوان للوقاية من فيروس كورونا
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