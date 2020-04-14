إقبال كبير على مكاتب بريد القليوبية لصرف منحة العمالة غير المنتظمة.. شاهد

شهدت مكاتب بريد القليوبية زحاما شديدا منذ صباح اليوم لصرف منحة لـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا.





رصدت عدسة صدى البلد زحام المواطنين على مكاتب البريد في محافظة القليوبية.





وكان قد كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن بدء صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، اعتبارًا من الأحد وحتى الخميس 16 أبريل الجاري.





وذلك من مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظًا على سلامتهم وكرامتهم.