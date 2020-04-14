أخبار السعودية.. تسجيل أكبر ارتفاع يومي في عدد إصابات كورونا.. وتوقيع أكبر عقد في تاريخ موانئ المملكة.. ومبادرة جديدة للتغلب على تداعيات كورونا

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار والملفات المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.









أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، أن أعداد مصابي كورونا تضاعفت خلال أسابيع ما يشكل تحديا للجميع.





ووفقا لـ "العربية"، أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، أنه لا يوجد حتى الآن علاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد.









أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 472 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى معدل يومي لها. وبذلك يرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 4934 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد.













وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية أكبر عقد يخصص لجهة واحدة، في تاريخ الموانئ في المملكة، وهو عقد إسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.













واتفقت أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الإثنين، على خصم 50% من رواتب اللاعبين المحترفين، على أن يبدأ الخصم لمن يتجاوز راتبه الشهري 20 ألف ريال، حتى انتهاء فترة أزمة فيروس كورونا.













قال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي كيريل ديمترييف، إن الصندوق سيواصل الاستثمار في إطار برنامج السعودية للتطوير رؤية 2020 وفق ما نقلته قناة العربية.













رعا الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالسعودية في مكتبه اليوم، توقيع الهيئة العامة للموانئ " موانئ " أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة وذلك لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مع الشركة السعودية العالمية للموانئ ( SGP )، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال، وفقًا لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) بعقود تمتد 30 عامًا.













أكد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي "هدف" أن مبادرة دعم التوظيف، تدعم أجور السعوديين والسعوديات العاملين بدوام كامل أو عن بُعد في جميع الوظائف والمهن، وفي كل منشآت القطاع الخاص؛ وفق ضوابط المبادرة.













وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الشكر إلى المملكة العربية السعودية وروسيا، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج في "أوبك". وقال ترامب على "تويتر"، "بعد أن شاركت في المفاوضات، بعبارة ملطفة، فإن الرقم الذي تتطلع أوبك+ لخفضه هو 20 مليون برميل، وليس الـ10 ملايين التي تم الإعلان عنها بشكل عام".













وقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم مع البريد السعودي بهدف توصيل الأدوية لمنازل مرضى بعض المستشفيات, ضمن إجراءات الاحترازية التي تقوم بها الصحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19 ) ومنع انتشاره،













وقّعت اثنان من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية اتفاقية لبناء مستشفى متنقل متكامل، في المدينة المنورة، سعته 100 سرير، مزود بجميع التجهيزات والمعدات والأدوات الطبية اللازمة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة التي تتطلبها مواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك في إطار توجيهات وزارة الطاقة بالاستفادة من إمكانات وقدرات منظومة الطاقة السعودية في دعم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة المعنية بمتابعة الوضع الصحي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، ومواجهة تداعياتها.













صدرت السعودية عدة قرارات بنكية جديدة ضمن خطة جهود المؤسسة المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).





وانطلاقًا من حرصها على تذليل الصعوبات التي قد تواجه عملاء البنوك والمصارف، للاستفادة من الخدمات المصرفية في ظل هذه الظروف الاستثنائية ،وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك والمصارف لإتخاذ مجموعة من الاجراء التي تخص العملاء والاشخاص الاعتبارية وفقا لما يناسب ظروف كل شخص.













ارتفعت أسعار الذهب في السعودية ، للجرام خلال تعاملات اليوم،الثلاثاء، 14-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 181.42ريال سعودي بعد أن كان يسجل 178,10 ريال سعودي.













تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة ضمد بمنطقة جازان السعودية، من تحديد هوية شاب ظهر في مقطع فيديو داخل "كرتون"، مخالفًا قرار منع التجول، كما تم القبض على موثق المقطع.





وأفادت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية أنه تم إحالة الشابين للنيابة العامة بحكم الاختصاص.













أثيرت خلال الفترة القليلة الماضية عدة تساؤلات حول الصلاة على المتوفى بفيروس كورونا.





ورد مفتي عام المملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، على مجموعة من التساؤلات، بناءً على ما ورد للوزارة من استفسارات المواطنين.













طلقت الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية حزمة من المبادرات في العديد من مستشفياتها العسكرية بمناطق المملكة، والتي تصب في مجالات رفع وتحسين الخدمة للمرضى والمراجعين وذويهم لمكافحة فيروس كورونا COVID -19 من خلال الخطط الاستباقية والاحترازية المعدة للحد من انتشار ومكافحة هذا الفيروس ضمن الاستراتيجية العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية منها والعلاجية للمرضى والمراجعين وذويهم والممارسين الصحيين ومقدمي الخدمة الصحية بالمستشفيات العسكرية.













كثفت وزارة الثقافة السعودية نشاطها خلال فترة العزل الوقائي بمجموعة من المبادرات والأنشطة الثقافية المتنوعة التي تمنح أفراد المجتمع متنفسًا ثقافيًا إبداعيًا من داخل منازلهم وفي أجواء تفاعلية وتنافسية.