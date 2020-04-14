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برلمان

مايسة عطوة: إعلان الحظر الكامل خلال شم النسيم ضرورة.. وعلى الكنائيس و الجوامع الالتزام

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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فريدة محمد
طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الوزراء، باتخاذ قرار بتطبيق حظر كامل خلال فترة احتفالات شم النسيم، لمنع خروج المواطنين للاحتفال به، وضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات التي وضعتها الحكومة لمكافحة وباء كورونا.

وأوضحت عطوة، في بيان لها، أن ما زالت هناك بعض التصرفات السلبية والغير منضبطة تصدر من قبل بعض المواطنين، الأمر الذي سيشكل خطورة بالغة في هذا اليوم، وزيادة الإصابة بالفيروس، الأمر الذي يستوجب تأمين هذا اليوم وحظر إقامة أي احتفالات او تجمعات لمنع تفشي الفيروس أكثر من ذلك ومحاصرته.

ولفتت وكيلة لجنة القوى العاملة، أن إعلان الحظر سيساهم في تقليل خروج المواطنين، ومن ثم الحفاظ على كافة إجراءات الدولة والسير وفقا لها لتجاوز هذه المحنة والسيطرة على انتشار فيروس كورونا، مشددة على ضرورة التزام الكنائيس و الجوامع بهذا الحظر ومنع أي تجمع داخلها.
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