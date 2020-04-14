وزارة الزراعة: إعداد درسات تفصيلية للأراضي محل الاستثمار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن مصر منذ عام 2014 تتبع منهجا كبيرا فى توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين، مشيرا إلى أن الأمن غذائى مستقر.





وأضاف الدكتور محمد القرش، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأمن الغذائى يظهر فى أوقات الأزمات التى تتعرض لها مصر والعالم كله، مشيرا إلى أن الجهود التى تبذلها الدولة مؤثرة بشكل كبير.





وأوضح أنه فى إطار تلك الجهود وإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء تكليفات واضحة لكل المعنيين بالزراعة بضرورة الاهتمام بالتوسع فى الأراضى الزراعية وأهداف الدراسات لاستقطاب المزيد من تلك الأراضى فى مناطق جديدة.





وأفاد بأنه يتم استقطاب أراضٍ زراعية بمنطقة جنوب الوادى وسيناء، حيث إنها قد تكون من المناطق الرائدة لاستصلاح الأراضى بها، بالإضافة إلى منطقة غرب المنيا وزراعة 3000 فدان من البنجر هناك.





وأكد إمكانية التوسع المزيد من الأراضى الزراعية والاستثمارات بمنطقة غرب المنطقة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة من خلال مراكزها البحثية تحاول أن تستنبط التقاوى وتحملها للظروف المناخية الصعبة لقدرتها على إنتاج أعلى، حيث إن الزراعة الآن تقوم بإعداد دراسات تفصيلية للأراضى الزراعية محل الاستثمار.

