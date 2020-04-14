شاهد.. جامعة بنها: إنتاج أول بوابة معقمة للوقاية من كورونا





قالت الدكتورة راندا مصطفى ، نائب رئيس جامعة بنها ، ان الجامعة انتجت اول بوابة معقمة لحماية المواطنين من فيروس كورونا ، موضحة أن دور الجامعة لا يتجزأ اطلاقا عن اى دور مجتمعى أخر .





واضافت الدكتورة راندا مصطفى ، من خلال حوارها ببرنامج " صباخ الخير يا مصر " المذاع على " القناة الاولى المصرية " ، أنه عند بداية سماعنا بجائحة كورونا بدأت تظهر حالة من الاستنفار الكبير بين طلاب الجامعة .





واشارت نائب رئيس جامعة بنها ،إلى اننا نمتلك كليتين للهندسة و ، بالاضافة الى مركز الابتكارات ومن مهام المركز التواصل مع جميع الطلاب .



