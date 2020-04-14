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شاهد.. جامعة بنها: إنتاج أول بوابة معقمة للوقاية من كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:41 ص
بوابة معقمة
بوابة معقمة
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ريهام فيكتور

قالت الدكتورة راندا مصطفى ، نائب رئيس جامعة بنها ، ان الجامعة انتجت اول بوابة معقمة لحماية المواطنين من فيروس كورونا ، موضحة أن دور الجامعة لا يتجزأ اطلاقا عن اى دور مجتمعى أخر .

واضافت  الدكتورة راندا مصطفى ، من خلال حوارها ببرنامج " صباخ الخير يا مصر " المذاع على " القناة الاولى المصرية " ، أنه عند بداية سماعنا بجائحة كورونا بدأت تظهر حالة من الاستنفار الكبير بين طلاب الجامعة .

واشارت نائب رئيس جامعة بنها ،إلى اننا نمتلك كليتين للهندسة و ، بالاضافة الى مركز الابتكارات ومن مهام المركز التواصل مع جميع الطلاب .

وتابعت نائب رئيس جامعة بنها ، أننا بدأنا فى تنفيذ بوابة التعقيم فى اقل من ثلاثة  اسابيع كتصميم وتنفيذ ، منوهه الى ان اليوم هو افتتاح اول بوابة للتشغيل التجريبى  ونأمل ان نعمم هذه البواية على جميع الكليات  .
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