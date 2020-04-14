الصين تغلق ثاني أكبر مستشفى في ووهان لعلاج مصابي كورونا

أفادت وسائل الإعلام الصينية، منذ قليل، بأن أحد المستشفيين المؤقتين الجديدين اللذين تم بناؤهما في بؤرة انتشار فيروس كورونا بمقاطعة ووهان لعلاج المرضى، قد أغلق اليوم الثلاثاء، بعد نقل آخر أربعة مرضى فيه إلى مستشفى محلي آخر.





وذكرت وسائل إعلام صينية في شنجهاي أن مستشفى ووهان لاشانشان التي كانت تعمل لمدة 67 يومًا، تم إغلاقها بعد عمليات التطهير.





وكان المستشفى بمثابة المرفق المؤقت الثاني الذي تم إنشاؤه في غضون 10 أيام في أوائل فبراير الماضي، عندما كان نظام الرعاية الصحية في المدينة لا يكاد يكافئ تدفق مرضى كورونا، وبدأ المستشفى الذي يضم 1600 سرير باستقبال المصابين في 8 فبراير.





وتم الانتهاء من أول مرفق من هذا النوع - هووشينشان هوسبيتا في ووهان مزودة 1000 سرير في 4 فبراير.





وحتى اليوم الثلاثاء ، أبلغت ووهان عن إجمالي 50008 إصابة بـ فيروس COVID-19 المستجد إضافة إلى 2579 حالة وفاة.