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تعليم

التعليم تصمم نموذجا إلكترونيا لتلقى شكاوى طلاب الصف الأول الثانوي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:11 م
وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم
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جمالات الدمنهوري

يواصل اليوم الثلاثاء طلاب الصف الأول الثانوي الاختبارات الالكترونية التجريبة ، حيث يؤدى  30475 طالب وطالبة - منهم  25678 انتظام و 4797 خدمات - امتحان مادة "الفلسفة والمنطق" خلال الفترة من 12.00ظهرا إلى 1.30ظهرا ولمدة ساعة ونصف بمنازلهم  ، ومن المقرر أن تستمر الاختبارات التجريبية حتى 22 إبريل الجاري .

 اكد اللواء الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم على انعقاد غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية مع الإعلان عن ارقام تليفونات الغرف ومسئولى التطوير والمعنيين للتدخل الفورى وحل اى مشكلة قد تطرأ ومساعدة  وتوجيه الطلاب الذين يقومون بأداء الاختبار التجريبى بالمنازل بعد أن تم تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الاتصال الخاصة به .

وأوضح سعد ،  أن طلاب الصف الأول الثانوي العام منازل وعددهم 757 لن يؤدوا الإختبار التجريبي أن الاختبار يهدف تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على شكل الامتحانات الإلكترونية وطريقة أداء الامتحان عبر التابلت والتأكد  من انتظام عمل جميع الوحدات ودخول الطلاب على المنصة الاليكترونية ومواجهة اى مشاكل قد تحدث وتلافيها .

وأشار إلى  أن الوزارة قامت بتصميم نموذج الكترونى لتسجيل المشاكل التى تصادف الطلاب أثناء الاختبار وتسجيل المشكلات على الرابط التالى :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdonnTaMl2JKlh5kKpGh_tUXADzxPyYPBuxxoIjyZlIZcUy9g/viewform

التعليم تصمم نموذجا إلكترونيا لتلقى شكاوى طلاب الصف الأول الثانوي
التعليم تصمم نموذجا إلكترونيا لتلقى شكاوى طلاب الصف الأول الثانوي
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