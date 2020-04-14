تعرف على فوائد تناول الزيتون في رمضان

أكدت الدكتورة سماح نور رئيس قسم الإرشاد البيطري والزراعي، أن الزيتون المخلل يفيد في التقليل من تأكسد الكوليسترول الضار في الدم، مما يحمي القلب من الإصابة بالجلطات ومشاكل تصلب الشرايين، حيث إنه يحتوي على دهون مفيدة تزيد مستوى الكوليسترول الجيد في الدم ويخلو من الدهون المشبعة التي تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية.





ومن هذه الفوائد ما يلي:

ـ يفيد الزيتون في علاج مرض فقر الدم "الأنيميا" وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد خصوصا الزيتون ذو اللون الأسود.





ـ يعالج الزيتون أمراض العين لاحتوائه على فيتامين أ فهو مفيد لعلاج مشكلة اعتام عدسة العين والضمور البقعي والمياه الزرقاء.





ـ تناول الزيتون يساعد لحد ما في منع نمو الأورام السرطانية في الجسم، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة والالتهابات، كذلك فإن زيته يحتوي على مركبات تساعد مع العلاج في منع سرطانات الرئة والثدي والجلد والقولون.





ـ الزيتون يحتوي على حمض الأوليك الذي يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، مع الحرص على غسل حبات الزيتون المحفوظة بالملح أو نقعها لساعات كي يتم التخلص من الملح الزائد لتجنب حدوث أضرار عكسية.





ـ الزيتون الأخضر يفيد في تخفيف حدة الألم في المفاصل والأعصاب لاحتوائه على العناصر المضادة للإلتهابات، كما أن تناول الزيتون يفتح الشهية للطعام ويقوي المعدة ويعالج التهابات الحلق واللثة، كما يساعد على تسهيل عملية الهضم وتليين الأمعاء وتقوية الجسم ومكافحة الإمساك.





ـ يفيد الزيتون المخلل في علاج السعال ومشاكل التنفس ومرض الربو التحسسي، كما يعمل على تحسين الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم في الأوردة.





ـ يفيد الزيتون في علاج مرض السكري ويعمل على تنظيم نسبته في الدم.





ـ الزيتون ينشط عمل الكبد ويدر الصفراء ويفتت الحصى.





طريقة عمل مخلل الزيتون الأسود:

المكونات:





ـ زيتون أسود أو أخضر.

ـ زيت زيتون.

ـ فلفل أحمر.

ـ ملح.





طريقة الإعداد:





ـ نغسل الزيتون جيدا وننظفه بالماء.





ـ بعد ذلك نحضر السكين ونقوم بعمل شق في كل حبة زيتون أو دقها وذلك حسب الطريقة التي تشعرين أنها أسهل وأسرع.





ـ نقوم بإحضار وعاء ونضع به الماء ونسخنه على النار وبعد أن يغلى نطفئ النار، ونقوم بإضافة حبات الزيتون الأسود أو الأخضر، ونتركها حتى يبرد الماء وثم بعد ذلك نخرجها مِن الماء ونقوم بوضعها في مصفاة ونضع تحت المصفاة وعاء كي يتصفى به الزيتون.





ـ نقوم بإضافة الملح إلى الزيتون وتقليبه كل يوم على مدار ثلاثة أيام حتى يختفي الطعم المر من الزيتون.





ـ بعد ذلك نقوم بغلي ماء في قدر ، ووضع الزيتون به مرة أخرى بعد اطفاء النار، حتى نتخلص من الملح الذي وضعناه على الزيتون طيلة الثلاثة أيام.





ـ نقوم بإخراج الزيتون من الماء ووضعه في وعاء.





ـ نبدأ بتقسيم الليمون وتحضير الوعاء الذي نزيد أن نحفظ به الزيتون، ونبدأ بوضع الليمون والزيتون بداخل الوعاء.





ـ نضيف الملح والفلفل الأحمر وزيت الزيتون أيضا حتى يمتلئ الوعاء ونغلقه جيدا بعد ذلك.





ـ نقوم برج الوعاء جيدا حتى تختلط جميع المكونات السابقة في بعضها البعض وتصل لجميع محتويات الوعاء.