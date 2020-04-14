تصل واشنطن خلال ساعات.. مساعدات طبية مصرية للولايات المتحدة الأمريكية

وكانت مصر قد أرسلت طائرة محملة بمليون ونصف المليون كمامة طبية لإيطاليا نهاية مارس الماضي، وذلك في محاولة لمساعدة البلد الأوروبى في احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا، بعد أن أصبحت أكثر دولة في العالم تعاني من الفيروس وتجاوز عدد المصابين بها الصين.