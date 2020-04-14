تصل واشنطن خلال ساعات.. مساعدات طبية مصرية للولايات المتحدة الأمريكية

تصل طائرة مساعدات طبية مصرية خلال ساعات إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة فى مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات.
وكانت مصر قد أرسلت طائرة محملة بمليون ونصف المليون كمامة طبية لإيطاليا نهاية مارس الماضي، وذلك في محاولة لمساعدة البلد الأوروبى في احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا، بعد أن أصبحت أكثر دولة في العالم تعاني من الفيروس وتجاوز عدد المصابين بها الصين.
كما أرسلت مصر مساعدات طبية لكل من الصين وفلسطين واليمن وسوريا وليبيا.