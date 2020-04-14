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فن

أصالة عن أغنية شيرين الجديدة: ترسم القصة بمنتهى الإحساس وبتمرجح المشاعر

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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شيري نبيل
أشادت النجمة أصالة، بالأغنية الجديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب، "مش قد الهوى"، والتى طرحتها "شيرين" منذ عدة أيام وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا فور طرحها.

ونشرت أصالة مقطع من أغنية شيرين الجديدة، وعلقت عليه بصوتها قائلة: بترسم القصّة بمنتهى الإحساس.. رائعة بتمرجح المشاعر بكلّ رقّه.. الله ياشيري الحبيبة".

كما أشادت أصالة بالأغنية الجديدة لإليسا "هنغنى كمان وكمان"، وقالت: ""فيها كمّ هائلّ من الجمال والفرح مع خصوصيّة صوت إليسّا وجاذبيّة صوتها بشكلّ مُمتع.. وكتير حبّيت وأسعدني مشاركة هيفا وهبى.. أُغنية مُتكامله وكمان دوا للرّوح الّلي حزنت بأيّام صعبة.. شكرًا إليسّا الصادقة دائمًا.. بالّلي بتقوليه.. والّلي بتغنّيه".

وحقق كليب إليسا 2 ونصف مليون مشاهدة فى يومين من طرح الأغنية، وصورت إليسا الأغنية من داخل منزلها، وظهرت معها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي وهي تجري معها مكالمة هاتفية فيديو، لتأخذ رأيها في أغنيتها الجديدة وسط أجواء من المرح والرقص ليتحديا أجواء فيروس كورونا المستجد.
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