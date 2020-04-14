بوتين: بناء 16 مستشفى خاصة بمصابي كورونا

وأضاف الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أنه يتم اتخاذ قرارات حاسمة لمساعدة الأطقم الطبية الذين يعانون من أجل حماية المواطنين من كورونا، موضحا أنه سيتم اتخاذ قرار بتوفير قروض للمواطنين وتقلص الضرائب إلى 15%، بالإضافة إلى مساعدة المنشآت الإنتاجية التى تعمل فى تلك الفترة.









وأشار إلى أنه تم تقديم عائدات مالية لتلك المنشآت الإنتاجية لدعم الاقتصاد الروسي، منوها برجوع الروس المهاجرين إلى بلدان أخرى ووضعهم فى حجر صحى من أجل عدم تفشي الفيروس.









وأوضح أن روسيا مستمرة فى مشاركة تجاربها العلمية لمحاربة كورونا، حيث تعمل على تطوير الوسائل الخاصة بها.









وأفاد أن روسيا تحاول حل الأزمة الاقتصادية التى أنتجها الفيروس، بالإضافة إلى توفير المواد الضرورية من غذاء وأدوية ومنتجات للمواطنين، مشيرا إلى أن تلك البضائع ستدخل البلاد دون اى رسوم جمركية.