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محافظات

لليوم الثاني.. تعقيم مقابر غيتة عقب دفن متوفي بكورونا.. صور

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:53 م
تعقيم مقابر غيتة
تعقيم مقابر غيتة عقب دفن متوفي بكورونا
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محمد الطحاوي
تواصل الأجهزة التنفيذية بمركز بلبيس لليوم الثاني على التوالي تعقيم المقابر الشرعية التابعة للوحدة المحلية بقرية غيتة كإجراء احترازي، عقب تشييع جثمان متوفي بفيروس كورونا قادم من القاهرة بمسقط رأسه بالشرقية.

ودفعت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بأدوات تعقيم وتطهير من أجل تطهير المقابر لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت الوحدة المحلية بقرية غيتة التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية جثمان "ط. م . أ" 57 عامًا ومقيم  بدار السلام محافظة القاهرة وأحد أبناء القرية إلي مثواه الأخيرة بالمقابر الشرعية التابعة للوحدة المحلية بقرية غيتة بجوار الطريق الإقليمي عقب وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ودفعت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بقيادة اللواء سامي علام رئيس مدينة بلبيس بأطقم مدربة لتعقيم المقابر الشرعية تحسبًا وتفاديًا لوجود أي إصابة بفيروس كورونا المستجد وتم تعقيم المناطق المحيطة بالمقابر.

وأكد مصدر لـ صدي البلد أنه تم دفن الجثمان طبقًا للإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة، وسط حضور عدد قليل جدًا من أقارب المتوفي، وتم تعقيم المقابر وجميع المناطق المحيطة.
لليوم الثاني.. تعقيم مقابر غيتة عقب دفن متوفي بكورونا.. صور
لليوم الثاني.. تعقيم مقابر غيتة عقب دفن متوفي بكورونا.. صور
لليوم الثاني.. تعقيم مقابر غيتة عقب دفن متوفي بكورونا.. صور
لليوم الثاني.. تعقيم مقابر غيتة عقب دفن متوفي بكورونا.. صور
لليوم الثاني.. تعقيم مقابر غيتة عقب دفن متوفي بكورونا.. صور
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