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محافظات

محافظ البحيرة يتفقد أعمال إنشاءات كوبرى المشاة بإيتاي البارود.. صور

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
تجرى أعمال إنشاءات كوبرى المشاة بمدينة إيتاى البارود على قدم وساق، للقضاء على الاختناقات المرورية أعلى كوبرى السكة الحديد والكوبرى الملاحي.
 
وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد والمواصفات الفنية المقررة، مشددًا على الالتزام بمواعيد الانتهاء من تنفيذ الكوبرى طبقا للمواصفات الفنية.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للأعمال الجارية بكوبرى المشاة الجديد بإيتاى البارود للوقوف على الأعمال الجارية ومتابعة نسب ومعدلات التنفيذ ودفع العمل بها وتذليل ما يعترضها من عقبات.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية، لتجميع القطاع الثانى من الهيكل المعدنى للكوبرى الجديد الجاري تنفيذه لربط شرق المدينة بغربها بطول ١١٧ متر وبتكلفة إجمالية  ٢٣.٥ مليون جنية ومقرر الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري.
محافظ البحيرة يتفقد أعمال إنشاءات كوبرى المشاة بإيتاي البارود.. صور
محافظ البحيرة يتفقد أعمال إنشاءات كوبرى المشاة بإيتاي البارود.. صور
محافظ البحيرة يتفقد أعمال إنشاءات كوبرى المشاة بإيتاي البارود.. صور
محافظ البحيرة يتفقد أعمال إنشاءات كوبرى المشاة بإيتاي البارود.. صور
محافظ البحيرة يتفقد أعمال إنشاءات كوبرى المشاة بإيتاي البارود.. صور
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