لمواجهة الأزمة الراهنة .. مزارع جامعة القناة تساهم في سد احتياجات العاملين والمواطنين









جاء ذلك خلال جولتها التفقدية بمزرعة كلية الطب البيطري ورافق رئيس الجامعة بجولتها المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري والدكتورة سعدية عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رشا بخيت مدير المزرعة والمهندسة وفاء محمود امين الجامعة المساعد لشئون مقر الجامعه الجديده .









وتابعت الدكتورة ماجدة هجرس أن الجامعة تسعي لطرح منتجاتها عالية الجودة بأسعار تنافسية للمواطنين مثل اللحوم والالبان والمنتجات الداجنة.









وأكملت ان خطة الجامعة لتوفير الامن الغذائي تأتي لمواجهة عمليات الاستغلال التي قد تحدث من بعض التجار. ومن جانبها أكدت الدكتوره داليا منصور ان الهدف من الجوله هو توفير المنتجات الغذائية من خلال الوحدات خاصة مزرعة الجامعة والتي تسعي الي توفير الألبان واللحوم والسمان والارانب والماعز.









وعلي جانب اخر قامت الدكتورة ماجدة هجرس بتفقد مزرعة كلية الزراعة وذلك لمتابعة انتاج المحاصيل المختلفه حيث استقبلها الدكتور ناصر مندور عميد كلية الزراعه والدكتورة ايمان مغازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث يتم حاليا زراعة مختلف الخضروات.









وشددت الدكتورة ماجدة هجرس علي اهمية الدور الانتاجي للمزرعة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد وذلك من خلال سد احتياجات العاملين بالجامعه والتوجه الي مجتمع القناة وذلك من خلال منافذ بيع الجامعة.

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أنه تماشيا مع خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد تسعي الجامعة من خلال ما تمتلكه من امكانيات وبنية اساسية جيدة للمشاركة في خطة الدولة لمواجهة هذا الاثر في الفترة القادمة من خلال الكليات والوحدات المنتجة للمواد الغذائية مثل كليتي الطب البيطري والزراعة والتي من شأنها المساهمة الايجابية في تحقيق الامن الغذائي في مختلف انحاء الجمهورية.