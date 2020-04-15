رفعوا شعار الالتزام خلال 14 يوما.. انتهاء الحجر الصحي بقرية الهياتم في الغربية.. والأهالي يحتفلون بالحلوى والورود

انتهاء الـ14 يوما حجرا صحيا بالهياتم وسط سعادة المواطنين



شباب القرية يدشنون سلسلة من المبادرات طوال فترة الأسبوعين



توزيع شنط وسلع غذائية على أبناء جميع الأسر والعائلات الأكثر احتياجا

ارتفاع عدد الحالات بقرية مجاورة من 6 حالات إيجابية إلى 18 حالة إيجابية





حبست الأنفاس خلال 14 يوما في الحجر الصحي على قرية الهياتم، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عقب ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا داخل القرية أثارت الذعر والقلق بين المواطنين.







انتهى الحجر الصحي ووزع الأهالي الحلوى والورود على فريق أعضاء الجيش الأبيض ورجال الشرطة لمساهمتهم فى تطبيق طرق الوقاية والعزل المنزل لمدة أسبوعين لتأمين أرواحهم من أخطار تفشي وباء كورونا.





كما خيمت ملامح السعادة على وجوه الأسر والعائلات بذات القرية، حيث حرصوا على عودة الحياة وممارستها بشكل طبيعي، فضلا عن تقديم واجبات الشكر إلى جميع القيادات الأمنية والتنفيذية لمساهمتهم فى تأمين أرواحهم وحياة ذويهم.





"الحمد لله ربنا فضله عظيم وربنا كبير إننا عشنا خلال الأسبوعين رافعين شعار الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية من خلال التزام كبار السن من الرجال والسيدات بالجلوس داخل المنازل وعدم الاختلاط ومنع أى تجمعات"، بتلك الكلمات عبر محمد عليوة، أحد أبناء قرية الهياتم، عن سعادته، لافتا إلى أن أرباب العائلات ساهموا فى توزيع شنط وسلع غذائية على أبناء جمسع الأسر والعائلات الأكثر احتياجا.





وقال إن شباب القرية دشنوا سلسلة من المبادرات طوال فترة الأسبوعين بمشاركتهم فى استمرار حملات التطهير والتعقيم بجميع المناطق والوحدات السكنية وجميع المؤسسات الحكومية.





وقال المحاسب إيهاب سنبل، أحد أبناء قرية الهياتم: "الحمد لله على نعم التعاون بين الأسر والعائلات من خلال المشاركة فى مساعدة الجهات المختصة من أطباء وفنيات التمريض "الجيش الأبيض" ورجال الشرطة الذين ساهموا فى تأمين القرية وعزلها للتأكد من سلامة مواطنيها وأبنائها".





ووجه "سنبل" الشكر إلى جميع القيادات التنفيذية والأمنية، فضلا عن دعم مديرية الصحة وصندوق تحيا مصر لضمان توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين المتضررين من إغلاق المحلات التجارية والمطاعم حلال فترة الحظر الحكومي وأثناء لحظات تطبيق العزل المنزلي خلال الأيام الماضية.





وكانت قرية صفط تراب التى تبعد عن قرية "الهياتم" مسافة لم تتجاوز 7 كيلو مترات، شهدت ارتفاع حصيلة الإصابة من 6 حالات إيجابية إلى 18 حالة إيجابية بفيروس "كورونا"، مما أثار حفيظة المواطنين وأصابهم بحالة من الرعب والفزع الشديدين خشية انتشار الفيروس بين صفوف الأسر والعائلات.





جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، بضرورة تنفيذ خطة الدولة لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازيه خشية انتشار عدوى "كوفيد 19" المميت.



فى المقابل، كلف وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، مدير إدارة صحة ثان المحلة الدكتور السيد قاعود، باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والحظر والعزل الكامل لأسر وعائلات قرية صفط تراب لمدة تزيد على 14 يوما كالفترة انتهاء حضانة المرض اللعين.





كما وجه وكيل الصحة تعليماته بأهمية الدفع بفرق مكافحة العدوى لـ فحص المخالطين لحالات الإصابة، والبالغ عددهم 18 حالة إيجابية، ونقلهم إلى العزل الصحي بمستشفى كفر الزيات العامة لتلقي العلاج والمتابعة الصحية اللازمة.





كما وجه "حميدة"، مدير الطب العلاجي ومسئولي الطب الوقائي بالدعم بفرق مكافحة العدوى وأعضاء إدارة التثقيف الصحي لفحص جميع الأسر والعائلات المخالطة للحالات الإيجابية المذكورة، وقال: "دورنا رعاية مصالح الوطن ومتابعة جميع الحالات المشتبه في إصابتهم بالوباء العالمي "كوفيد 19".





وشدد وكيل وزارة الصحة فى تعليماته إلى الدكتورة إيمان العشري، مدير إدارة المعامل بالمديرية، على ضرورة المرور ميدانيا وإجراء جميع تحاليل "بي سي أر" تحت إشراف الدكتور محمد طارق، رئيس قسم المعامل بمستشفى حميات طنطا، وباقي المعامل الحكومية التابعة للمديرية بطنطا.





وأعطى تعليماته إلى مديري إدارة المعامل بمتابعة سير تداعيات العمل داخل المعامل وتلبية جميع احتياجاتهم، وتم الاطمئنان على الأوقية والكيماويات والمستلزمات، موجها كل التحية لجميع فريق المعامل من أطباء وفنيين وعمال لعملهم الريادي وبذل طاقتهم على مدار ٢٤ ساعة في مواجهة أخطار تفشي الوباء المذكور.





فى السياق ذاته، وجه محافظ الغربية تطبيق إجراءات العزل لمداخل ومخارج قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة عقب ظهور 18 حالة إيجابية مصابة بفيروس "كورونا المستجد".





وشدد محافظ الغربية على أهمية البدء فى إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدورية لتأمين أرواح ومواطني القرية.

