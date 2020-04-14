محافظ شمال سيناء يكرم موظفتين لتميزهما في العمل العريش

كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء موظفتين فى ديوان عام المحافظة، لتميزهما في أداء عملهما في الظروف التي تشهدها المحافظة، وذلك بحضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وحنان حسن، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام.





وقام المحافظ بمنح كل من نيفين أحمد المطري، من العاملين بإدارة تنمية القرية، وسناء سعيد البطاوي ، من العاملين بالشئون المالية، شهادتي تقدير، تقديرًا لجهودهما وتميزهما في أداء عملهما.





وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به المرأة وخاصة المرأة العاملة في خدمة المواطن السيناوي.. ودورها الحيوي في التنمية التي نجري علي ارض سيناء .





واشار الي ان هناك عشرات من السيدات المتميزات في مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وكذلك المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للسكان ومركز الأمومة والطفولة .



