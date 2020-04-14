إعلان موعد ومكان عزاء والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

حرص الفنان أحمد فريد علي الاعلان عن موعد عزاء والدة الفنانة دنيا عبد العزيز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".









وكتب أحمد فريد على انستجرام، قائلا: عزاء المرحومة الغالية چودي والدة اختي وصديقتي الفنانة دنيا عبد العزيز في المنزل من اليوم وحتي ثلاثة أيام من الصباح وحتي قبل موعد الحظر .. شكر الله سعيكم".









يذكر أن دنيا تشارك في مسلسل "البرنس" المقرر عرضه في موسم الدراما الرمضاني وهو بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد،عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين.