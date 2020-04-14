AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إعلان موعد ومكان عزاء والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:47 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
حرص الفنان أحمد فريد علي الاعلان عن موعد عزاء والدة الفنانة دنيا عبد العزيز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


وكتب أحمد فريد على انستجرام، قائلا: عزاء المرحومة الغالية چودي والدة اختي وصديقتي الفنانة دنيا عبد العزيز في المنزل من اليوم وحتي ثلاثة أيام من الصباح وحتي قبل موعد الحظر .. شكر الله سعيكم".


يذكر أن دنيا تشارك في مسلسل "البرنس" المقرر عرضه في موسم الدراما الرمضاني وهو بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد،عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلف القضبان.. محمد رمضان ينشر البوستر الرسمي لـ البرنس

محمد رمضان ينشر كواليس مسلسل البرنس لأول مرة.. شاهد

وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

أحمد فريد ينعى والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

بـ هذه الكلمات.. بوسى شلبى تنعى والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

محمد دياب ينعى والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

ترشيحاتنا

أغلقت بسببه النقابة.. محام متعاف من كورونا يكشف لـ صدى البلد رحلته مع الفيروس وكواليس مستشفى العزل

البحيرة تستعين بمجموعات قتالية لإزالة 14 تعديا على الأراضي الزراعية

لأول مرة ..التفاصيل الكاملة لصفقة توقيع عبدالله السعيد للزمالك ..فيديو

شاهد.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا برياضة "هولا هوب"

غرف مكتظة بالجثث.. شاهد صور من داخل أحد المستشفيات الأمريكية في زمن كورونا

خليفة محمد صلاح .. 4 لاعبين يشعلون الحرب بين الأهلي وبيراميدز بعد أحمد فتحي

AdvertisementS

بسبب الزحام الشديد.. قرارات جديدة للحكومة خلال ساعات لمكافحة كورونا

احذر.. دراسة جديدة تثبت: الأحذية تحمل وتنقل فيروس كورونا

بسبب كورونا.. طبيب يلقى مصرعه وزوجته ونجله يصارعان الموت في المستشفى

تسجيل 18 حالة كورونا يطيح بقرية في الغربية.. والأمن يتدخل لايقاف انتشار الفيروس.. تفاصيل

تشمل 12 مليون مواطن بـ1.4 مليار جنيه.. اعتماد خطة الصرف لمستفيدي تكافل وكرامة لأبريل

بعد كارثة الأمس.. حملة مكبرة لرفع الباعة وإخلاء العتبة والموسكي من المواطنين

أخبار الفن.. أول ظهور لـ زينب يوسف شعبان.. محمد رمضان يشعل الأزمة مع أحمد فهمي.. حقيقة ضبط ميساء مغربي في شقة دبي

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن نهاية فيروس كورونا.. والبلدان الأسوأ حظا

أقل واجب .. ١٠٠ ألف جنيه لكل شهيد و٢٠ ألفا للمصابين من الأطباء بسبب كورونا

توضيح مهم من وزير التربية والتعليم بشأن منصة edmodo

شاهد.. إعلان ميدان التحرير يبعد أحمد فتحي عن الانضمام للزمالك

نقابة العلميين: لقاح مصري ضد فيروس كورونا خلال أسبوعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا.. شاهد سيارات الإطفاء تفاجئ طفلًا صغيرًا في عيد ميلاده

بسبب كورونا .. توقف صناعة الورد يعرض 4 ملايين كيني للخطر

لم يتحمل البقاء بالمنزل.. زوج يخرق إجراءات الحظر للابتعاد عن زوجته وأطفاله