احمي نفسك من كورونا.. طرق تعزز المناعة خلال البقاء فى البيت

انتشر بين الأشخاص حالة من الهلع والخوف الشديد من الفيروس القاتل كورونا، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية، بالوباء العالمى الذي يحصد أرواح الآلاف فى الساعة، فكيف يحمى الأشخاص أنفسهم فى المنزل من فيروس كورونا.

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا بالمنزل: