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مرأة

احمي نفسك من كورونا.. طرق تعزز المناعة خلال البقاء فى البيت

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:20 م
طرق الوقاية من كورونا
طرق الوقاية من كورونا بالمنزل
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أسماء عبد الحفيظ

انتشر بين الأشخاص حالة من الهلع والخوف الشديد من الفيروس القاتل كورونا، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية، بالوباء العالمى الذي يحصد أرواح الآلاف فى الساعة، فكيف يحمى الأشخاص أنفسهم فى المنزل من فيروس كورونا. 

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا بالمنزل:

  1. النوم 8 ساعات ليلًا
  2. التغذية الجيدة بوجبات طبيعية متوازنة فى الكم والنوع
  3. ممارسة الرياضة يوميًا
  4. التفاؤل ومحاربة الشائعات وفيروسات هدم الروح المعنوية
  5. تلوث الهواء يضر الرئتين بشكل عام، لذا يجب منع التلوث داخل البيوت بمنع التدخين والبخور والمعطرات والدخول بالأحذية داخل البيوت
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