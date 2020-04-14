بعد فتحه مقابر العائلة لشهداء الجيش الأبيض.. عمرو سعد: هذا سبب قراري..فيديو

قال الفنان عمرو سعد، إنه ملتزم بالحجر المنزلي هو وأسرته، مؤكدًا أن لديه تفاؤل كبير بانتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد قريبًا.
لافتًا إلى أنه فوجئ فى أحد الأيام بخبر رفض أهالى قرية دفن طبيبة بعد وفاتها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، مما أثار غضبه الشديد.
وأضاف عمرو سعد فى مداخلة هاتفية ببرنامج " mbc treanding" المذاع على فضائية " mbc4 "، "انا مش من النوع اللى عندى فيديوهات كتير على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا بتكلم فى أى قضية عامة لأنى ممثل وأفكارى اضعها فى الفن فقط، ولا أحاول وضع افكاره فى اطار خارج افلامى، ولكن المشهد استفزنى جعلنى اخرج عن شعورى خاصة وأنى تربيت على احترام الموت وقدسية الموت وتكريم الموتى ودفنهم".
وتابع " كل المبادئ كسرت أمام هذا المشهد، وقررت اسجل فيديو واخاطب المواطنين وقررت فتح مقابر أسرتى لأى شهيد من الأطباء المتوفين بفيروس كورونا"، مؤكدًا أن أجمل ما فينا مساهمتنا وجدعنتنا وشهامتنا وهذا لا يوجد فى أوروبا.، مشيرًا إلى أنه شارك السيدة هبة السويدى فى دعم الاطباء والمحتاجين فى أزمة فيروس كورون المستجد.
وأوضح ان الدعم النفسي مهم للأطباء خاصة وأنهم خط الدفاع الاول للعالم كله فى مواجهة وباء فيروس كورونا، ويجب أن نحترم الأطباء ونقدرهم، مؤكدًا أن الأطباء يتعاملون يوميًا مع مصابي فيروس كورونا المستجد يوميًا بكل شجاعة.
وفى سياق آخر قال عمرو سعد، إنه لن يشارك فى السباق الرمضانى هذا العام، ولكنه يشجع استكمال تصوير المسلسلات فى بيئة وقائية جيدة لأن المشاهدين يحتاجون للترفيه عنهم.
ونشر عمرو سعد، فيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، انتقد فيه من رفضوا دفن "شهداء الواجب" في الحرب ضد فيروس كورونا، معلقا: "عار على أي إنسان رفض دفن شهيد ضحى من أجل بلده بكل إخلاص وشجاعة. كل أطباء مصر فوق رؤوسنا وتكريمهم واجب".
فيديو سعد جاء بعد رفض أهالي إحدى القرى دفن جثمان طبيبة توفيت بفيروس كورونا، وقال: "أقدم مدافن العائلة الخاصة لأيّ متوفى من الأطقم الطبية في مصر. أي شخص من أسرهم يرسل لي ومستعد أن أحمل نعشه وأساهم بالدفن، لأننا المصريين رجال، ونحترم قدسية الموت".
وتابع الفنان الذي ظهر غاضبا في الفيديو: "ما حدث شيء مخيف، ويخيفني على بلدي أكثر من كورونا. أعتقد أنه تصرف فردي شاذ وغريب، خصوصا أن الأمر يتعلق بجثمان سيدة ممكن تكون شقيقة أو أما. للأسف هذه ليست أخلاقنا".