المقاصة يؤجل العودة إلى التدريبات مرة أخرى بسبب كورونا

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال مد فترة الراحة التى حصل عليها الفريق، والتي كانت من المقرر أن تنتهى فى 15 أبريل الجارى حتى نهاية الشهر الجاري.





وجاء قرار إيهاب جلال، بمد فترة الراحة للفريق تماشيا مع قرار اتحاد كرة القدم باستمرار تعليق النشاط الكروي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتواصل إيهاب جلال بصفة مستمرة مع لاعبيه من أجل الإطمئنان على البرنامج الإعدادى الذى يقوم به كل لاعب على حده أملا في استكمال مسابقة الدوري الممتاز.

ورفض إيهاب جلال الاستسلام إلى نغمة إلغاء مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروى الجارى بعد تفشي فيروس كورونا مؤكدا على لاعبيه ضرورة الجاهزية الكاملة تحسبا لاستكمال الدوري في الفترة المقبلة.