ما يطلبه المستمعون..عازف كمان يحكي تجربته من أمام مستشفى العزل

قال إسلام الصياد، ملحن وعازف كمان من محافظة الإسماعيلية، إن عزفه لبعض الألحان من خارج مستشفى عزل الاسماعيلية وفقا لطلب أحد الأطباء لتخفيف عنهم كان بمحض الصدفة.

وتابع الصياد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة mbc masr2، أنه قام بالعزف من البلكونة بناءً على طلب من البعض ، فطلبه دكتور محمد هلال عند رؤيته لفيديو يعزف فيه من البلكونة والقدوم للمستشفى والعزف لدى الطاقم الطبي.

وأضاف عازف الكمان، أن الامر لم يكن يسير فكان يتطلب موافقه مدير المستشفى والجهات الامنية، ولكن بعد ذلك وجدت الفكرة ترحاب شديد، وبدا العزف على مدار ساعة كاملة من العاشرة الى الحادية عشر.

وأوضح أنه استعان بمكبر صوت بسيط وليس معدات صوت كاملة ليملأ العزف المكان المحيط بالمستشفى، معقبًا: "انا كنت برنامج ما يتطلبه المستمعون"، فكان ما يطلبه الطاقم الطبي بعزفه، فهو كان بمثابة محقق السعادة وتحقيق الأحلام.

وأوضح أن الهدف من ذلك كان تخفيفا لهم وتقدير الطاقم الطبي، وأن هذا ابسط الادوار التي من الممكن أن نقدمها، مضيفًا أنه قامت ممرضة من الممرضات بالغناء معه بواحدة من الأغاني الوطنية.