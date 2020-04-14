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خبير : مصر اعتادت على الإشادات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:51 م
الإقتصاد المصرى
الإقتصاد المصرى
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى: إنه مصر اعتادت على الإشادات الدولية للاقتصاد المصرى من قبل التقارير العالمية  بصفة أسبوعية أو أقل من أسبوعية منذ أن تم إنشاء برنامج الإصلاح الاقتصادى.


وأضاف "وليد" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك تقرير خاص بقدرة الاقتصاد المصرى على تلقى صدمة كورونا، موضحا أن البنك الدولى أكد على استمراره بالنمو حتى بعد كورونا.


وأوضح أن الاقتصاد المصرى لا يمكن تلخيصه فى 60 ثانية من قبل شبكة السي ان ان، لافتا إلى أنهم أخذوا المعيار العام فقط بها الخاص بالنمو، حيث إن مصر حققت 5.6% معدل نمو عام 2019.


وأفاد بأن شبكة سي إن إن قامت بذلك التقرير كمعيار عام على تطور الإقتصاد المصرى، مضيفا أن مصر لها بنية تحتية قوية، منوها بتحدث التقرير عن أهمية مشروع أسوان الخاص بإنتاج الطاقة الشمسية.


وتابع أن مشروع قناة السويس ليس فقط مشروعا مصريا، بل هو مشروع مهم للعالم بالكامل، مضيفا أنه يخلق منطقة اقتصادية كبيرة جدا سيستفيد منها العالم بالكامل.
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