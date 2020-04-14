مسلسل قوت القلوب الحلقة 18 تتصدر محرك البحث جوجل

تصدر مسلسل "قوت القلوب" الحلقة ١٨ للفنانة ماجدة زكى الذي يعرض علي قناة الحياة محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية.





وتدور أحداث الحلقة حول جابر الذى يخبر يحيى أنه رآه في الحلم يبكي ويصلي ويدعو عليه، أما قوت فتخبر فواز بحلمها فأخبرها أن إبراهيم طلب منه أن تنسى ثأره وتعتني بالأبناء، بينما تسأل عزة من راجية توصيلها لعكروت، ويعلم خالد أن قوت ذهبت لجابر ليخرجه من السجن.



المسلسل يعرض على قناة "الحياة"، فى تمام الساعة التاسعة مساء من السبت إلى الأربعاء، والإعادة الساعة الواحدة صباحا والساعة الحادية عشر صباحا على قناة "الحياة" الحمراء، وفي تمام الساعة العاشرة مساء والساعة التاسعة صباحا والساعة الثالثة عصرا علي قناة "الحياة دراما"، وهو من تأليف محمد الحناوى، ومن إخراج مجدى أبو عميرة، ويشارك بالمسلسل إسلام جمال ومحمد أنور وسهر الصايغ وخالد زكي، ورانيا فريد شوقى، ونورهان وديانا هشام وهو من إنتاج شركة سينرجى.

