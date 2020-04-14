بعد تصريحاته الأخيرة.. وقف نجم الفيصلي السعودي 6 أشهر





وكان خالد الغامدي، لاعب نادي الفيصلي السعودي، قد اعترف في مقابلة بالفيديو عبر برنامج الدوري مع وليد بالأمس بأنه وقع لنادي الهلال خلال العام 2014 قبل أن يتراجع عن قراره ويقوم بالتوقيع لنادي النصر مرة أخرى حتى لا يغضب جماهير الزعيم والتي لها معزة خاصة جدًا عنده.





وعلق الأمير عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلًا" اللاعب في هذا المقطع اعترف بمخالفته للائحة الاحتراف و اوضاع اللاعبين ؛ مخالفة التوقيع لناديين لنفس الفترة تستحق العقوبة بالإيقاف لفترة من ٤-٦ اشهر !، فهل يستحق اللاعب هنا العقوبة أم لا ولماذا ؟ ومن يعاقبه ؟، انتظرونا الليلة للإجابة عن هذه التساؤلات".





اللاعب في هذا المقطع اعترف بمخالفته للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ؛ مخالفة التوقيع لناديين لنفس الفترة تستحق العقوبة بالإيقاف لفترة من ٤-٦ أشهر !



- فهل يستحق اللاعب هنا العقوبة أم لا ولماذا ؟ ومن يعاقبه ؟



- انتظرونا الليلة للإجابة عن هذه التساؤلات https://t.co/XlfvKykfNM — أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) April 14, 2020





يذكر أن خالد الغامدي قد قضى مع نادي النصر 8 سنوات حقق خلالها لقبين للدوري السعودي بالإضافة للقب كأس الأمير .

قال خبير اللوائح القانونية السعودي أحمد الأمير إن أحد لاعبي نادي النصر السعودي قد يتم إيقافه لمدة قد تصل لـ6 أشهر على أقصى تقدير بعد تصريحات الأخير المثيرة للجدل.