AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد تصريحاته الأخيرة.. وقف نجم الفيصلي السعودي 6 أشهر

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:16 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
قال خبير اللوائح القانونية السعودي أحمد الأمير إن أحد لاعبي نادي النصر السعودي قد يتم إيقافه لمدة قد تصل لـ6 أشهر على أقصى تقدير بعد تصريحات الأخير المثيرة للجدل. 

وكان خالد الغامدي، لاعب نادي الفيصلي السعودي، قد اعترف في مقابلة بالفيديو عبر برنامج الدوري مع وليد بالأمس  بأنه وقع لنادي الهلال خلال العام 2014 قبل أن يتراجع عن قراره ويقوم بالتوقيع لنادي النصر مرة أخرى حتى لا يغضب جماهير الزعيم والتي لها معزة خاصة جدًا عنده. 

وعلق الأمير عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلًا" اللاعب في هذا المقطع اعترف بمخالفته للائحة الاحتراف و اوضاع اللاعبين ؛ مخالفة التوقيع لناديين لنفس الفترة تستحق العقوبة بالإيقاف لفترة من ٤-٦ اشهر !، فهل يستحق اللاعب هنا العقوبة أم لا ولماذا ؟ ومن يعاقبه ؟،  انتظرونا الليلة للإجابة عن هذه التساؤلات".

اللاعب في هذا المقطع اعترف بمخالفته للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ؛ مخالفة التوقيع لناديين لنفس الفترة تستحق العقوبة بالإيقاف لفترة من ٤-٦ أشهر ! 
Advertisements

ترشيحاتنا

حظر شامل ومنع التنقل بين المحافظات.. توصيات البرلمان للحكومة للتعامل مع احتفالات شم النسيم

خبيرة تغذية تحذر من تناول الطعام العفن

بعد تسجيل 18 حالة كورونا.. ماذا تفعل الصحة في الغربية؟

كيك وبسكويت منزلي.. أمام مكاتب البريد أثناء صرف منحة الـ500 جنيه بقنا

الصحة العالمية: إنتاج لقاح لمواجهة فيروس كورونا ليس قبل عام من الآن

شوبير يلمح إلى رحيل 7 لاعبين من الزمالك في الصيف .. تعرف عليهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصيفي .. رشا المهدي تتألق بإطلالة تبهر الجمهور

بسبب كورونا.. طبيب يلقى مصرعه وزوجته ونجله يصارعان الموت في المستشفى

دراسة : عصير التوت والفراولة يقضيان على الفيروسات