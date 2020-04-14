مطالب بتأجيل التأمينات والضرائب لمدة شهرين.. النقل الدولي واللوجستيات تنشر استقصاء رأي لأعضائها حول تأثير أزمة كورونا على القطاع

أجرت شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندریة استقصاءً لأعضائھا، لرصد وتحلیل التطورات الراھنة وأبراز التداعیات الراھنة والمحتملة لانتشار فیروس كورونا على الاقتصاد المصري وسبل مواجھة آثاره السلبیة والحد من تأثیراتھا ومردودھا الاقتصادي على أعضاء الشعبة.





ورصدت "النقل الدولي واللوجستيات"، عددًا من المحاور جاء على رأسها وجود 77% من الشركات لا تزال تعمل، فيما توقفت 5% من الشركات عن العمل، فيما وجهت 18% من الشركات موظفيها للعمل من المنزل، فيما رصد الاستقصاء وجود 40% من الشركات تعمل بكامل طاقتها

و55% من الشركات تعمل بنصف طاقتها و5% من الشركات توقفت تماما.





ورصد الاستقصاء آراء الأعضاء حول تأثير فيروس كورونا على أعمال الأعضاء على المدي المتوسط والطويل، حيث رصد الاستقصاء وجود 27% من الأعضاء رجحوا أن يكون تأثير الفيروس كبيرا، و9% رجحوا أن يكون التأثير صغيرا، و41% رجحوا أن لا يكون هناك تأثير سلبي للفيروس على أعمال شركاتهم، فيما رجحت نسبة 23% من الشركات أنه من السابق لأوانه الحكم على مدى تأثير الفيروس على عمل شركاتهم، فيما رصد الاستقصاء أهم التحديات التشغيلية للشركات الأعضاء والتي يتعين مواجهتها بسبب سرعة تفشي فيروس كورونا، حيث رصد التقرير وجود 47% مشاكل وتحديات لوجستية، و 44% انخفاض الطلب، وما يقرب من 9% جاءت تحت بند مشاكل أخرى.





من ناحية أخرى، رصد الاستقصاء أهم المشاكل التشغيلية التي من المحتمل أن تواجه أو واجهت الأعضاء بالشعبة، حيث أكد ما يقرب من 30% وجود نقص للمواد الخام، و39% صعوبة في وصول الموظفين، وما يقرب من 31% نفوا وجود أي مشاكل تشغيلية، فيما عبر ما يقرب من 59% عن انخفاض استثماراتهم بسبب "كورونا"، ونفت نسبة قدرت بـ 29% فكرة انخفاض استثماراتهم، فيما استبعدت نسبة 12% فرص تأثر استثماراتهم بسبب الجائحة الخاصة بالفيروس.





ورصد التقرير الاستقصائي لشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عددًا من المقترحات والتوصيات،وأشاد معظم المشاركين بدور الحكومة في التجاوب مع طلبات القطاع، الأمر الذي يساعد القطاع في تجاوز الأزمة خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث طالب أعضاء الشعبة بالنظر في تأجيل سداد التأمینات، وضريبة كسب العمل لمدة شھرین، وتسییر العملیات الجمركیة إلكترونیا، كما أشادوا بالمبادرات الصادرة من البنك المركزي وطالبوا بإجراءات الحصول على مساهمات تكافلية للشركات المتضررة.



