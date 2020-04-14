عمالة وافدة.. البحرين تسجل 161 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت البحرين اليوم، الثلاثاء، تأكيد إصابة 161 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين تعافى 54 آخرون من الفيروس.





ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية، قالت وزارة الصحة البحرينية إنه من بين الإصابات الجديدة 156 حالة لعمالة وافدة و3 حالات لمخالطين وحالتان قادمتان من الخارج.





وقالت وزارة الصحة إن الحالات ال 156 للعمال الوافدين تم رصدها بعد اجراء 3581 فحصًا مختبريًا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ضمن الحملات الاستباقية لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من مناطق.





وأكدت الصحة البحرينية أن الوصول للحالات القائمة بين العمالة الوافدة استباقيا ووضع المخالطين لهم تحت الحجر الاحترازي يسهل من علاجهم ويعزز من كفاءة الإجراءات المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.





وفي وق سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة البحرينية، إنه جراء مرض فيروس كورونا المستجد توفي مواطن يبلغ من العمر 60 عاما، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.





وبذلك، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في البحرين إلى 870 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 7 حالات وفاة فيما تعافى من المرض 645 شخصا.