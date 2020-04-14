لمواجهة كورونا.. محافظ الشرقية يتفقد المنطقة الصناعية ببلبيس.. صور

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة تفقدية لمنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة 152 فدانا بالإضافة إلى توسعات جديدة بالمنطقة على مساحة 19.6 فدان ليصل الإجمالي إلى 171.6 فدان، لمتابعة التزام أصحاب المنشآت الصناعية والغذائية بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها.





رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية ببلبيس.





قام المحافظ بتفقد إحدى شركات الصناعات الغذائية لمتابعة انتظام سير العمل بها والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لحماية العاملين بها.





استمع المحافظ إلى شرح حول طبيعة عمل الشركة والتي تقدم منتجات لحوم مصنعة وأسماك مدخنة عالية الجودة وتخدم قطاع الفنادق والسياحة والمطاعم الكبرى، بالإضافه إلى محلات السوبر ماركت الكبيرة وتضم 318 عاملا وفنيا.





أكد محافظ الشرقية أن زيارته للمنطقة الصناعية ببلبيس تأتي تأكيدًا لاستمرار حركة الاستيراد والتصدير بالدولة وعدم توقفها لتحسين مستوى الاقتصاد والالتزام بتلبية جميع الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطنين.





أشاد المحافظ خلال زيارته للمصنع بما شاهده من وجود أجهزه الكشف الحراري وتوافر مستلزمات التعقيم والتطهير وإلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والقفازات والسترات المعقمة والعمل وفق ورديات تسمح بتواجد آمن للعمالة والالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.