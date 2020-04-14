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أخبار البلد

لرفع كفاءة المباني.. الإنتاج الحربي وأكاديمية التدريب يوقعان بروتوكول تعاون

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:51 م
وزير الانتاج الحربي
وزير الانتاج الحربي
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كريم الخطيب
شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والأكاديمية الوطنية للتدريب، في عدة مجالات"، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح "العصار" في بيان، اليوم، الثلاثاء، أن الهدف من توقيع هذا البروتوكول هو قيام الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بالمشاركة فى تنفيذ مشروعات لصالح "الأكاديمية الوطنية للتدريب"، حيث سيتم على سبيل المثال تقديم الاستشارات الهندسية وتنفيذ أعمال رفع الكفاءة للمباني والطرق داخل الأكاديمية، توريد سيارات الركوب والنقل الجماعي، توريد وتركيب جميع الأنظمة الإلكترونية واحتياجات الأكاديمية من المعدات والأجهزة والآلات وتجهيز قاعات التدريس والمعامل بأحدث الوسائل التكنولوجية والوسائل التعليمية المختلفة، توريد وتركيب محطات الطاقة الشمسية بطاقات مختلفة، توريد موفرات المياه الذكية وأنظمة كاميرات المراقبة والتأمين للمنشآت وغرف التحكم وشبكات الإطفاء والإنذار وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها شركات ووحدات الإنتاج الحربي.
 
من جانبها أوضحت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، رؤية الأكاديمية كونها محفز فكرى للتنمية البشرية، حيث تقدم حلولًا وابتكارات إبداعية لقادة المستقبل، كما تهتم الأكاديمية بتقديم حلول مبتكرة فى مختلف التخصصات، وفقًا لمناهج ومعايير عالمية لتنمية مهارات القيادة لدى الشباب بما يؤهلهم للقيادة من خلال نظم وبرامج علمية الأمر الذى يؤدي إلى تطوير وتحديث وتنمية المجتمع في المجالات المختلفة. 

وأعربت "راغب" عن ثقتها في نجاح تنفيذ بنود هذا البروتوكول، حيث يتوفر للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وتدريبية متميزة وكذا يتوفر كفاءات بشرية مدربة على أعلى مستوى.
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