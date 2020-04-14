المحامين تعلن تشكيل لجان القيد بالجدول العام وأمام المحاكم الإبتدائية والاستئناف

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا، الثلاثاء، بتشكيل لجان القيد بالجدول العام، وأمام المحاكم الابتدائية، وأمام محاكم الاستئناف العالي، إضافة إلى ممثلي نقابة المحامين بلجنة القيد أمام محكمة النقض.





وجاء نص القرار كالتالي: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وتلبية لمواجهة الظروف الراهنة.. تشكل لجنة القيد بالجدول العام من الأساتذة:محمود الداخلي عضو المجلس ، ومحمد خلف الكسار عضو المجلس ، وسيد عبد الغني عضو المجلس ، ومحمد عبد العظيم كركاب عضو المجلس ، ومحمد عبد الوهاب عضو المجلس ، ومحمد أحمد نجيب عضو المجلس ، ونبيل صلاح الدين مدير لجنة القبول ، ويعمل بهذا القرار اعتبار من اليوم الثلاثاء 14/4/2020.





كما نص القرار على تشكيل لجنة القيد أمام المحاكم الابتدائية ، بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وتلبية لمواجهة الظروف الراهنة ، تشكل لجنة القيد أمام المحاكم الابتدائية من الأساتذة: محب المكاوي عضو المجلس ، وعبد الحفيظ الروبي عضو المجلس، وأبو بكر ضوه عضو المجلس ، و ماجد حنا عضو المجلس ، و علي الصغير عضو المجلس ، وصلاح سليمان عضو المجلس ، ويعمل بهذا القرار اعتبار من اليوم الثلاثاء 14/4/2020





ونص قرار بتشكيل لجنة القيد أمام محاكم الاستئناف العالي ، بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وتلبية لمواجهة الظروف الراهنة.





وتشكل لجنة القيد أمام محاكم الاستئناف العالي من الأساتذة: سعيد عبد الخالق عضو المجلس ، وعمر هريدي عضو المجلس ، وحسين الجمال عضو المجلس ، وإسماعيل طه عضو المجلس ، و فاطمة الزهراء عضو المجلس ، وأسامة سلمان عضو المجلس ، ويعمل بهذا القرار اعتبار من اليوم الثلاثاء 14/4/2020.



