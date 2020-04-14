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القوى العاملة: رفضنا نصف مليون من المتقدمين لمنحة العمالة غير المنتظمة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:12 م
الدكتور محمد سعفان،
الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن أمس الأول، الأحد، كان أول أيام صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضاف الدكتور محمد سعفان، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة mbc masr 2، أنه سيتم صرف المنحة لمليون ونصف المليون عامل، وقد تقدم مليونا طلب للمنحة ولكن تم رفض 500 ألف منهم لعدم استحقاقهم، وقامت الوزارة بعمل مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع هيئة البريد والبنك الزراعي ومجموعة من المدارس، وهذا لتوفير أكبر عدد من المساحات لتجنب التكدس والازدحام.


وأَوضح وزير القوى العاملة، أن ما يقرب من 6 آلاف مكان وفرع على مستوى الجمهورية يتم صرف المنحة منها، وأن متوسط صرف كل مكان حوالي 100 مواطن على مدار اليوم من الفرع الواحد، أي ما يقرب من 6 آلاف مواطن في اليوم على مستوى الجمهورية.


وأكد أن هذه العملية تسير بالتكاتف بين الوزارات والهيئات المعنية، قائلًا: "المواطن دوره أهم كمان من الحكومة"، موضحًا أنه يجب أن يلتزم المواطنون بإجراءات السلامة العامة المتبعة في تلك الفترة، معقبًا: "المنحة جايالك جايالك".

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