وزارة الزراعة الأمريكية تنفق 15.5 مليار دولار لدعم المزارعين

أفادت 3 مصادر مطلعة بأن وزارة الزراعة الأمريكية ستنفق ما يصل إلى 15.5 مليار دولار، كمرحلة أولية في خطتها لدعم سلاسل إمداد الغذاء في البلاد التي تعاني من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقد يتم الإعلان عن الخطة هذا الأسبوع، وستشكل أول مسعى كبير من إدارة ترمب لضمان عدم تسبب الجائحة وتبعاتها في نقص في إمدادات الغذاء.



وبحسب المصادر، فإن الخطة المبدئية ستشمل مدفوعات مباشرة للمزارعين وأصحاب المزارع إضافة لإجراءات دعم أخرى للقطاع.



وذلك باستخدام جزء من مبلغ أقره الكونجرس بقيمة 23.5 مليار دولار لدعم الزراعة، في إطار مشروع قانون للتحفيز لمواجهة تبعات الوباء الشهر الماضي، إضافة لبعض التمويل المتاح لدى وزارة الزراعة.



وأضافت أن الخطة المبدئية ستعلن قريبا ربما هذا الأسبوع، وستفصل الوزارة لاحقا مراحل أخرى في برنامج الدعم بمجرد إتاحة مزيد من أموال حزم التحفيز ما قد يكون في يوليو.



وأحجمت وزارة الزراعة الأمريكية عن التعليق على المرحلة المبدئية من المساعدات.

