مذيعو "صباح الخير يا مصر" يعلقون على مشاهد الزحام في الموسكي وانفعال إحداهم

وجه مذيعو برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى رسالة إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، حيث إن الأزمة لم تنتهي بعد، ووعى المواطنين سببًا رئيسًا في تخطي هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد

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وقال مقدم برنامج صباح الخير يا مصر “سلبية بعض المواطنين وتهاونهم الشديد في تنفيذ الإجراءات الاحترازية سيؤدي إلى حدوث عواصف كبيرة تضر بنا جميعا كمجتمع .





فيما انفعلت الإعلامية أسما قنديل على واقعة تكدس بعض المواطنين بحي الموسكي جراء شراء احتياجاتهم من المواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان المبارك ، مؤكدةً على أن عدم وجود مسافات كافية بين الرجال والسيدات وسط الزحام الشديد يعد تصرف غير أخلاقي وعدم تحمل للمسئولية التي تقع على عاتق المواطنين جراء الإجراءات الوقائية التي وضعتها الدولة لتجنب الإصابة بالفيروس، مما يؤدي إلى إحباط الناس في مختلف قطاعات الدولة .



