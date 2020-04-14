نائب يتقدم بطلب إحاطة لفرض حظر تجول كامل في أيام عيد القيامة وشم النسيم

تقدم المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن إستمرار ازدحام المواطنين بالأسواق العامة رغم إعلان العمل بالإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد النائب على ضرورة فرض حظر تجوال كامل في الأيام المقبلة بدءا من الخميس وحتى الثلاثاء المقبل والتي يتخللها أيام عيد القيامة وشم النسيم.





وقال بسيونى، في طلبه الإحاطة، ان ما شهدته الأسواق العامة الأيام الماضية، لاسيما سوق العتبة ومنطقة وسط البلد وكذلك الأسواق العامة بالمحافظات، تنذر بوقوع كارثة كبرى، في عدد الإصابات المتوقعة بفيروس كورونا، في ظل عدم المبالاة من بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية وتهاون بعض رجال الضبط القضائى بأجهزة المحليات.





وأشار إلى وجود مخالفات كبيرة من جانب مختلف طوائف الشعب، للإجراءات الإحترازية بشأن فيروس كورونا، حيث تمتلئ الشوارع والأسواق بالمواطنين بدون كمامات أو أي إجراءات وقائية، وهو ما تم رصده عبر عدد من الصفحات على مواقع السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية.





وأضاف عضو مجلس النواب، ان هناك عددا من المواطنين انتابهم شعور بالملل في ظل إستمرار الإجراءات الإحترازية، ليقرروا النزول وممارسة حياتهم الطبيعية، رغم التحذير من جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي بالتباعد والمكوث في المنازل، وهو أمر يوصف بعدم المسئولية، خاصة مع قرب التعافي من الفيروس، محذرا من التهاون في التعامل مع الأمر، حتى لايكون هناك كارثة، واستشهد بمقولة " معظم النار من مستصغر الشرر ".





وأكد ان هناك مسئولية على المواطنين وكذلك مسئولية على أجهزة الدولة التى عليها تطبيق القرارات الخاصة بالإجراءات الإحترازية في الأسواق والمناطق العامة، لمنع أي زحام أو تجمعات من شأنها زيادة انتشار الإصابة بالفيروس.





وحذر الدكتور حسن بسيونى، من ازدحام أيام أعياد القيامة وشم النسيم، الأسبوع المقبل، حيث استعد عديد من المواطنين بحجز المصايف لقضاء الإجازة بدءا من يوم الخميس المقبل وحتى يوم شم النسيم، ومن المتوقع ان تشهد أيام الأعياد ازدحاما كبيرا من المواطنين في الحدائق والمنتزهات والشواطئ والمصايف والأماكن العامة، ما يتطلب تعامل استثنائى من الحكومة مع تلك الأيام، حتى لا يكون هناك كارثة في زيادة نسبة انتشار الفيروس خلالها.





وطالب بفرض حظر تجوال كامل خلال تلك الأيام، بدءا من يوم الخميس وحتى الثلاثاء عقب انتهاء عيد شم النسيم، لمنع أي مواطنين من النزول إلى الحدائق والمتنزهات والشواطئ أو المصايف.