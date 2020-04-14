المنحة جيالك جيالك..وزير القوي العاملة يشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات صرف ال500 جنيه

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن اول امس كان اول ايام صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل تلك الازمة لمواجهة فيروس كورونا، ولكن ظهرت مشكلة ترويج مجموعة من الاشاعات مع اول يوم.





وتابع الدكتور محمد سعفان، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة mbc masr 2، أن تم تداول بعض الاشاعات عن اماكن صرف المنح غير مدرجة وفقا لخطة الوزارة الى جانب الاخلال بالنظام المتبع للحفاظ على صحة المواطنين، وهذا هدفه الاساسي الاهدار والاستخفاف من جهود الدولة.





وأكد الوزير سعفان، على ان في حالة ترويج اي شائعة تأكد من ورودها على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء او الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة او واحدة من وسائل الاعلام دون ذلك يجب عدم الانسياق نحو اي شائعة لانها غير صحيحة وهدفها تضليل المواطنين وتعطيل الحكومة.

واضاف ان الوزارة تتابع بشدة وحزم وبشكل فوري كل ما يحدث اثناء الصرف لتيسير الامور على المواطنين، واشاد بوعي المواطنين في التزامهم بالتعليمات في تلك الفترة.

وأشار الى ان هذه العملية تسير بالتكاتف بين الوزارات والهيئات المعنية، قائلًا: "المواطن دوره أهم كمان عن الحكومة"، موضحًا ان يجب ان يلتزم المواطنين بإجراءات السلامة العامة المتبعة في تلك الفترة، معقبًا: "المنحة جايالك جايالك".