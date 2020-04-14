كلوب يعاقب المتأخرين عن موعد تدريبات الفيديو كونفرانس





وقال الألماني يورجن كلوب في تصريحات لموقع ناديه الرسمي:" البعض يعتقد أن نعقد اجتماعات عادية، ولكن الأمر بعيد عن ذلك، عندما تبدأ التدريبات في العاشرة صباحا " عبر تقنية الفيديو"، يبدأ الجميع في التحدث منذ التاسعة والنصف.









وأضاف:" الوضع كان عشوائيا للغاية في الأيام الأولى، ولكن الالتزام بموعود التدريبات أمر ضروري، نحن نعاقب من يتأخر.









وتابع:" سعيد جدا بهذا الأسلوب المتطور للتواصل مع الآخرين، لو كان هذا حدث في الثمانينيات على سبيل المثال، أعتقد أن الوضع كان سيصبح جنونيا.









يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت مؤخرا، تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى، بسبب فيروس كورونا.









ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.



