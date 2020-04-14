AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كلوب يعاقب المتأخرين عن موعد تدريبات الفيديو كونفرانس

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:46 م
يورجن كلوب مدرب ليفربول
يورجن كلوب مدرب ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
فرض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عقوبة على اللاعبين المتأخرين عن تدريبات الفريق، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.


وقال الألماني يورجن كلوب في تصريحات لموقع ناديه الرسمي:" البعض يعتقد أن نعقد اجتماعات عادية، ولكن الأمر بعيد عن ذلك، عندما  تبدأ التدريبات في العاشرة صباحا " عبر تقنية الفيديو"، يبدأ الجميع في التحدث منذ التاسعة والنصف.


وأضاف:" الوضع كان عشوائيا للغاية في الأيام الأولى، ولكن الالتزام بموعود التدريبات أمر ضروري، نحن نعاقب من يتأخر.


وتابع:" سعيد جدا بهذا الأسلوب المتطور للتواصل مع الآخرين، لو كان هذا حدث في الثمانينيات على سبيل المثال، أعتقد أن الوضع كان سيصبح جنونيا.


يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت مؤخرا، تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى، بسبب فيروس كورونا.


ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلوب عن مشاركة صلاح في الأولمبياد: ماحدش تواصل معايا من منتخب مصر

التشكيل الرسمي .. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نوريتش سيتي

بسبب كورونا.. إلغاء مؤتمر كلوب لمواجهة إيفرتون بـ الدوري الإنجليزي

ليفربول يتحدى فيروس كورونا بإعلان عودة التدريبات الجماعية

ترشيحاتنا

بالصيفي .. رشا المهدي تتألق بإطلالة تبهر الجمهور

في الحجر الصحي .. فنانة شهيرة تحلق شعرها على الـ zero .. فيديو

للمرة الأولى.. هيونداي توسان 2021 تظهر بالشكل المتوقع.. صور

الفيفا يقرر تأجيل كأس العالم للأندية 2021

متى ينتهي وقت صلاة الصبح ؟.. هذه آخر دقيقة لصلاتها وبعد ذلك تكون قضاء

بعد كارثة الأمس.. حملة مكبرة لرفع الباعة وإخلاء العتبة والموسكي من المواطنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا.. شاهد سيارات الإطفاء تفاجئ طفلًا صغيرًا في عيد ميلاده

بسبب كورونا .. توقف صناعة الورد يعرض 4 ملايين كيني للخطر

لم يتحمل البقاء بالمنزل.. زوج يخرق إجراءات الحظر للابتعاد عن زوجته وأطفاله