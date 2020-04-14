حفل أونلاين.. جائزة زايد تكرم فائزيها بشكل افتراضى

دعت جائزة الشيخ زايد للكتاب لحضور البث المباشر لأول حفل تكريم افتراضي للفائزين بالدورة الرابعة عشرة يوم الخميس 16 أبريل في الساعة 5 عصرًا بتوقيت الإمارات عبر قناة "يوتيوب" الخاصة بالجائزة ومواقع التواصل الاجتماعي @zayedbookaward



تُمنح جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي تحظى برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لصناع الثقافة، والمفكرين، والمبدعين، والناشرين، والشباب، عن مساهماتهم في مجالات التنمية، والتأليف، والترجمة في العلوم الإنسانية التي لها أثر واضح في إثراء الأدب والثقافة العربية.



ويتم خلال البث المباشر الاحتفاء بالفائزين أثناء تسلمهم جوائزهم، ومنهم: الدكتور سلمى الخضراء الجيوسي، فلسطين/‏‏‏‏ الأردن - شخصية العام الثقافية.

