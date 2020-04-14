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أخبار البلد

الكهرباء: استمرار تنفيذ المشروعات وأعمال الصيانة مع مراعاة سلامة العاملين

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
تستمر اليوم الثلاثاء فعاليات انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة لعدد من شركات الانتاج وتوزيع الكهرباء، وهي شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ، والوجه القبلى لإنتاج الكهرباء ،و مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والإسكندرية لتوزيع الكهرباء وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك لمناقشة واعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2020/2021. 

وبحسب بيان، الثلاثاء، جرى خلال الإجتماعات مراعاة متطلبات السلامة والصحه المهنية في ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد ، كما تم مناقشة الموازنة التخطيطية للشركات حيث تم التأكيد خلال الإجتماعات على ضرورة تحقيق الأهداف المعروضة بالموازنة والإرتقاء بمستوي العمل بالشركات وتحسين معدلات الأداء. 

كما أكد أعضاء الجمعية العامة على ضرورة تنفيذ المشروعات الإستثمارية والإحلال والتجديد والصيانات طبقًا للجداول الزمنية المعتمدة مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجرارات الضرورية للحفاظ على سلامة العاملين وذلك في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية، وذلك بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته كذلك تم التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.

كما تم توجيه الشركة القابضة لكهرباء مصر لشركاتها التابعة ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة ورفع كفاءة الوحدات من خلال الصيانات المبرمجة والعمرات وخفض معدلات استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة نسب التحصيل من خلال تفعيل الآليات الخاصة بالتحصيل عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة مع خفض نسب الفقد وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية والإحلال والتجديد للشبكات، طبقًا للخطة الزمنية وخفض معدلات الأعطال وسرعة الإستجابة لها وخفض أزمنة الفصل للحفاظ على إستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين الجهود الكهربائية لدى المشتركين، والتغلب على التحديات والمعوقات في سبيل تطوير والرقي بأداء قطاع الكهرباء.
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