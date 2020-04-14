الكهرباء: استمرار تنفيذ المشروعات وأعمال الصيانة مع مراعاة سلامة العاملين

تستمر اليوم الثلاثاء فعاليات انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة لعدد من شركات الانتاج وتوزيع الكهرباء، وهي شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ، والوجه القبلى لإنتاج الكهرباء ،و مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والإسكندرية لتوزيع الكهرباء وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك لمناقشة واعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2020/2021.





وبحسب بيان، الثلاثاء، جرى خلال الإجتماعات مراعاة متطلبات السلامة والصحه المهنية في ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد ، كما تم مناقشة الموازنة التخطيطية للشركات حيث تم التأكيد خلال الإجتماعات على ضرورة تحقيق الأهداف المعروضة بالموازنة والإرتقاء بمستوي العمل بالشركات وتحسين معدلات الأداء.





كما أكد أعضاء الجمعية العامة على ضرورة تنفيذ المشروعات الإستثمارية والإحلال والتجديد والصيانات طبقًا للجداول الزمنية المعتمدة مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجرارات الضرورية للحفاظ على سلامة العاملين وذلك في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية، وذلك بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته كذلك تم التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.



