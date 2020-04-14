برسوم جمركية ١٣ مليون جنيه.. الداخلية تحبط تهريب بضائع أجنبية

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب كميات من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية بلغت قيمتها أكثر من 13 مليون جنيه.





أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ نويبع بميناء نويبع البحرى التابعة (للإدارة العامة لأمن الموانئ)، إعتزام (أحد الأشخاص) والمفوض لإنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة أمتعة شخصية "واردة للميناء من إحدى الدول العربية" داخل سيارة نقل بإحدى العبارات، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية بداخلها.





عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) لتفتيش الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (2) خاتم ذهبى مرصعان بفصوص يشتبه كونها من الألماس بوزن (38 جرام تقريبًا) و كمية من المشغولات الذهبية بوزن (328 جرام) تقريبًا و(7) ساعات يد ماركات متنوعة و(6) أقلام حبر ماركات متنوعة وعبوة أحبار خاصة بها و (4) متر جلد ثعبان طبيعى مدبوغ و 2,22)) متر جلد تمساح طبيعى مدبوغ وجاكت جلد من فراء الثعلب الطبيعى و (68) جهاز كهربائى متنوع و(25) لفافة أسلاك كهرباء متنوعة و(20) أزرار قميص بدلة متنوعة و(20010) قطعة ملابس جاهزة متنوعة و(1320) كيلو جرام ملابس مستعملة متنوعة .

وبمواجهته نفى علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.





وقدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركى للمضبوطات بمبلغ (13,394,687) ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة وسبعة وثمانون جنيهًا .





جار اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وجرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عن السلع والبضائع.