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حوادث

الداخلية : ضبط 162 مخالفة غلق محال في أوقات حظر التجول

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".


وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.


أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (759) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (303) قضايا فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

      
كما تمكنت من ضبط (162) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية و غلق (9) أماكن (أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة").

        
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.  
 
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