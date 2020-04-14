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120 ألف حالة وفاة بكورونا حول العالم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:48 م
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
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هاجر إبراهيم
نقلت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا لها، عن إعلان وكالة الأنباء الفرنسية أكثر من 120 ألف حالة وفاة بكورونا فى العالم.

وبموجب سياسة جديدة في الصين، ستخضع جميع الأوراق الأكاديمية حول فيروس كورونا لتعليمات وإرشادات قبل تقديمها للنشر، حيث فرضت الحكومة الصينية قيودا على نشر تلك البحوث الأكاديمية حول أصول الفيروس.

ولدى الولايات المتحدة الآن أكثر من نصف مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وولاية نيويورك وحدها لديها حالات أكثر من أي دولة أخرى. ولدى الولايات المتحدة أيضًا أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في العالم.

غادر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المستشفى لاستكمال علاجه من فيروس كورونا المستجد في منزله، فيما شهدت المملكة المتحدة ارتفاعا بعدد الوفيات من الفيروس، إذ وصل إلى أكثر من 10 آلاف حالة وفاة.
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