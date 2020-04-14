السفير البريطانى يشيد بالتعاون بين مصر والمملكة المتحدة لمواجهة كورونا

ووجه هاندز، وهو نائب أيضا عن دائرة تشيلسي وفولهام -حزب المحافظين- الشكر للشعب المصري على ما يقدمه من خدمة للإنسانية.

و تقدم مصر تلك المساعدات انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة فى مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات.