السفير البريطانى يشيد بالتعاون بين مصر والمملكة المتحدة لمواجهة كورونا
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:16 م
بريطانيا ومصر
نقلت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا لها،، إشادة السفير البريطانى في القاهرة بالتعاون بين مصر والمملكة المتحدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
كان وزير التجارة الدولية البريطاني جريج هاندز، أكد أنه وبعد اتصالات مكثفة مع السفير المصري
لدى لندن طارق عادل، وبالتنسيق مع السفير البريطاني بالقاهرة السير جيفري آدامز، ستصل شحنة قفازات طبية للعاصمة البريطانية خلال ساعات.
ووجه هاندز، وهو نائب أيضا عن دائرة تشيلسي وفولهام -حزب المحافظين- الشكر للشعب المصري على ما يقدمه من خدمة للإنسانية.
وتقدم مصر تلك المساعدات انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة فى مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات.
وكانت مصر أرسلت طائرة محملة بمليون ونصف كمامة طبية لإيطاليا نهاية مارس الماضى، وذلك فى محاولة لمساعدة البلد الأوروبى من احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا، بعد أن أصبحت أكثر دولة فى العالم تعانى من الفيروس وتجاوز عدد المصابين بها الصين.